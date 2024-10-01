«Кик-Заубер» не отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год — F1-Insider

Руководство компании «Заубер», которая начиная с 2026 года будет выступать под брендом «Ауди», не отказалось от кандидатуры 25-летнего немца Мика Шумахера на следующий сезон, сообщает портал F1-Insider.

По информации издания, решение в отношении Валттери Боттаса и Мика Шумахера пока не принято.

Напомним, на место боевого пилота «Кик-Заубера» в следующем сезоне был выбран немецкий ветеран Нико Хюлькенберг. Компанию ему, как ожидается, составит финн Валттери Боттас, однако официального анонса пока не было. В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком «Мерседеса». В немецкую команду пилот перешёл после того, как он не смог остаться в американском «Хаасе» по завершении сезона-2022.

Ранее издание Bild сообщило, что «Кик-Заубер» отказался от кандидатуры Мика Шумахера на 2025 год.