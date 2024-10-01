Педро Акоста: меня вдохновляет побеждать легенда НБА — Майкл Джордан

Новичок команды «KTM» Педро Акоста, занявший второе место в гонке Moto GP на Гран-при в Мандалике, рассказал о том, что его главным вдохновителем является легендарный баскетболист прошлых лет Майкл Джордан.

«Никто не верил в эту команду [«Чикаго Буллз»], но им удалось сплотить вокруг Джордана команду и вывести её вперёд.

В документальном фильме «Последний танец» есть момент, в котором Джордан вспоминает, когда он перестал думать только о наборе очков и начал использовать команду для победы в чемпионатах. Именно тогда он действительно прошёл путь от великого игрока до легенды, которую все знают сегодня.

Я придерживаюсь той же философии, что и Джордан, но в своём спорте. Я не хочу гнаться за наградами, я хочу, чтобы вся наша команда работала вместе и каждый делал своё дело на отлично», — приводит слова Акосты Autosport.com.

«Последний танец» — знаменитый документальный сериал Netflix, повествующий о карьере баскетбольного феномена и о том «Чикаго Буллз», который завоевал шесть титулов в период с 1990 по 1998 год.