Бывший шеф-механик «Ямахи» считает, что Росси ошибся, поссорившись с Марком Маркесом

Бывший шеф-механик заводской команды «Ямаха» Рамон Фуркадо заявил, что девятикратный чемпион MotoGP Валентино Росси допустил ошибку, поссорившись с 31-летним испанцем Марком Маркесом в 2015 году.

«Росси был манипулятором, в хорошем смысле этого слова, на протяжении всей своей карьеры. С некоторыми гонщиками его навыки работали хорошо, а с другими не очень. Но, в конце концов, это не запрещено законом и этим можно пользоваться.

Не могу даже сказать, что Валентино оскорбил Марка Маркеса. В тот раз он недооценил своего соперника и допустил ошибку. Валентино всегда выступал хорошо, но с Марком всё было по-другому. Росси не проявил к нему того уважения, которого тот заслуживал. Валентино должен был видеть в нём союзника, а не врага. Кроме того, в тот момент Марку было нечего терять, поскольку он был очень быстр и молод.

Росси, однако, пытается до сих пор задеть его за живое. Трудно понять, чего он добивается, произнося эти слова. Не думаю, что они помогают ему ослабить давление на гонщиков. Возможно, он считает Марка своим врагом и рана, нанесённая в 2015 году, всё ещё причиняет ему боль. Может быть, Валентино считает, что психологическая война по-прежнему идёт между ними», — приводит слова Рамона портал Crash.net.