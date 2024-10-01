Работники завода «Рено» осудили руководство из-за отказа от разработки двигателей для Ф-1

Сотрудники завода в Вири-Шатийоне, который принадлежит французской автомобилестроительной корпорации «Рено», осудили руководство из-за отказа от разработки двигателей для Ф-1 на 2026 год.

«Все представители персонала [завода] сожалеют и осуждают решение остановить производство двигателей для Формулы-1 в 2026 году. Этот выбор одобрен группой, которая хочет снизить финансовый риск, связанный с Ф-1, даже несмотря на то, что не было проведено никаких серьёзных исследований для оценки влияния на будущие продажи и престиж бренда.

Группа отвергла решения о партнёрстве, хотя оно позволило бы достичь нескольких целей: сохранить активность в Формуле-1, сократить расходы на разработку и эксплуатацию, а также возможность внедрения уже в значительной степени разработанного и перспективного двигателя RE26 в сезоне в 2026 году.

История завода в Вири показывает, что часто принимались противоречивые решения, и демонстрирует важность поддержания высококвалифицированных кадров в будущем, чтобы оставить открытой дверь для возвращения в Формулу-1, когда правила и финансовый контекст акционера сделают это более привлекательным.

Недостаточная зрелость представленных проектов и утрата доверия к руководству создают серьёзный риск того, что критически важные специалисты покинут площадку Вири.

Несмотря на потрясения последних двух месяцев, команда в Вири продолжила развивать мощность двигателя для сезона в 2026 году, которого «Альпин» себя лишает. Это решение, принятое против течения, лишает «Альпин» своей спортивной истории. По всем этим причинам представители коллектива профсоюза единогласно дали отрицательное заключение по проекту трансформации. Мы призываем государственные органы защитить устойчивость занятости на объекте Вири-Шатийон», — сказано в пресс-релизе профсоюза сотрудников завода.