На аукцион выставлен спорткар Джона Сины. Это реплика уникального Jaguar

На онлайн-площадке Bring a Trailer на продажу выставлена реплика спорткара Jaguar XJ13, созданная компанией Predator Performance. Автомобиль в данный момент принадлежит известному актёру и рестлеру Джону Сине. Торги продлятся до 5 октября, а на момент написания заметки самое высокое предложение за лот составляет $ 72,5 тыс.

Реплика Jaguar XJ13 от Predator Performance Фото: bringatrailer.com

Jaguar XJ13 разрабатывался в 1960-х годах и должен был сразиться в «24 часах Ле-Мана» с доминировавшей тогда Ferrari. Автомобиль получил 5-литровый двигатель V12 мощностью 502 л. с. и на тестах развивал свыше 260 км/ч. Однако к тому моменту, как был готов первый прототип, компания отказалась от этих планов, таким образом в мире существует лишь один XJ13. Тем не менее автомобиль не раз воспроизводили частные фирмы в виде реплик.

Реплика Jaguar XJ13 от Predator Performance Фото: bringatrailer.com

Реплика от Predator Performance построена на пространственной раме с алюминиевыми панелями. В движение автомобиль приводится 6-литровым V12 и пятиступенчатой механической трансмиссией.

Отметим, что стоимость реплик Jaguar XJ13 может достигать нескольких сотен тысяч долларов. Так, на аукционе RM Sotheby’s в 2019 году реплика этого спорткара от Tempero была продана за $ 478 тыс.