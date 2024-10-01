Официально: Лоик Серра и Жером д'Амброзио приступили к работе в «Феррари»

Бывший директор по производительности «Мерседеса» француз Лоик Серра, а также один из бывших руководителей немецкой команды Жером д'Амброзио с сегодняшнего дня (1 октября 2024 года) официально приступили к своей работе в команде «Феррари».

Лоик Серра теперь будет руководить инженерным отделом по производительности шасси, контролировать работу инженеров на трассе, а также развитие и работу аэродинамики.

Что касается Жерома д'Амброзио, то он присоединился к команде в качестве заместителя руководителя команды Фредерика Вассёра. Кроме того, он будет руководить молодёжной академией «Феррари», которая готовит новых молодых пилотов.