Марко: Мик заслужил вернуться в Ф-1. А Штайнер, звезда Netflix, был несправедлив к нему

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко считает, что 25-летний немецкий пилот Мик Шумахер готов к возвращению в Формулу-1.

«Мик уже добился успехов в спорте. Он выигрывал Формулу-3 и Формулу-2. В «Хаасе» с ним несправедливо поступил Гюнтер Штайнер, суперзвезда Netflix. Но за кулисами о нём можно услышать только хорошее. Мик абсолютно заслуживает возвращения в Формулу-1», — приводит слова Марко портал F1-Insider.

В настоящий момент Мик Шумахер является резервным гонщиком «Мерседеса». В немецкую команду пилот перешёл после того, как он не смог остаться в американском «Хаасе» по завершении сезона-2022.