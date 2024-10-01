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Деймон Хилл: у Норриса есть всё, чтобы стать чемпионом

Деймон Хилл: у Норриса есть всё, чтобы стать чемпионом
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Легендарный автогонщик, чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл высказался о том, какие гонщики, по его мнению, станут обладателями титулов в будущем. Среди многих Хилл особенно отметил пилота «Макларена» Ландо Норриса.

«Мне кажется, что он обладает всем необходимым для того, чтобы стать чемпионом. В нём есть то самое необходимое недовольство быть вторым. Я следил за ним и помню, что в одном из своих интервью он сказал, что недоволен своим выступлением на ранней стадии сезона. Это говорит о том, что он из тех, кто не будет довольствоваться тем, что имеет, а всегда будет стремиться достичь большего. Он хочет быть лучшим, и он может им стать», — приводит слова Хилла официальный сайт Формулы-1.

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