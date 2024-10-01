Штайнер — о наказании Ферстаппена за мат: он говорил о состоянии болида, а не о человеке

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер вступился за пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Ранее стало известно, что голландец был приговорён к общественным работам после того, как на пресс-конференции в Сингапуре он назвал свой болид «чёртовым».

«Никто никогда не слышал, чтобы я употреблял ругательства на пресс-конференции или делал что-то подобное. Не думаю, что то, что сказал Макс, является преувеличением. Макс объяснял состояние машины, а не говорил о человеке. Мог бы он употребить другие слова? Да. Он выражался в рамках терминологии. Может быть, это был неверный выбор, но разве это неправильно? Не уверен.

Во время гонки я могу понять, почему он сказал это по радио, — адреналин может заставить людей выражаться таким образом, что их могут неправильно понять. В Формуле-1 есть привычка запикивать некоторые слова. Я не думаю, что было необходимо делать из мухи слона», — приводит слова Гюнтера портал Crash.net.