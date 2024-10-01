Фелипе Масса рассказал о крупных затратах на судебные разбирательства с Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса рассказал о крупных финансовых затратах, которые ушли на судебные разбирательства с титулованным британским гонщиком Льюисом Хэмилтоном, с победой которого в 2008 году он не согласен по сегодняшний день.

Юристы бразильского пилота считают, что руководство Формулы-1 должно было как следует пересмотреть момент с умышленной аварией пилота «Рено» Нельсона Пике-младшего в Сингапуре и признать Фелипе чемпионом.

«Мы рассчитываем на справедливое решение суда и надеемся, что итог этого всего будет правильным. Я заплатил крупную сумму, собрал большую команду настоящих профессионалов, которые целиком и полностью считают ту ситуацию несправедливой», — приводит слова Массы racingnews365.