Кристиан Хорнер: если Лиам и Чеко не справятся с работой, то мы знаем возможности Риккардо

Руководитель австрийской команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер надеется, что австралиец Даниэль Риккардо останется в коллективе в качестве амбассадора, однако он не исключает никаких вариантов в будущем.

«Мы очень ясно дали понять, что хотели бы, чтобы Даниэль продолжал исполнять обязанности амбассадора нашей команды. Конечно, никто никогда не знает наверняка [что будет в дальнейшем]. Если Лиам и Чеко не справятся с работой, то мы знаем возможности Даниэля», — приводит слова Хорнера портал GPblog.

Ранее Валттери Боттас назвал идеальный вариант завершения карьеры после ухода Даниэля Риккардо из итальянского коллектива «РБ».