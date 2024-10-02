Кристиан Хорнер: Ньюи и Уитли лишь два громких имени из коллектива в 2 тыс. человек

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался насчёт ухода из коллектива Эдриана Ньюи и Джонатана Уитли.

«Эдриан был на грани ухода на пенсию в течение 10 лет! Поэтому мы должны были быть к этому готовы. Я верю, что у нас есть сила [выстоять]. Он решил продолжить свою карьеру и продолжать в другом месте. И, конечно, Джонатан, ещё один давний член нашей команды, также принял аналогичное решение. Их имена являются самыми громкими. Однако реальность такова, что это всего лишь два человека из двух тысяч.

Насколько помню, за последние 12 месяцев нам удалось нанять 250 человек в каждый проект нашей команды. И при этом мы не говорим не о более чем 200 людях, которых мы перекупили у «Мерседеса». Большое внимание уделяется людям, которые покидают команду, лишь из-за того, что они публичны», — приводит слова Хорнера портал GPblog.