Голливудский актёр Киану Ривз выступит в гонке в Индианаполисе

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз примет участие в финале сезона североамериканского Кубка Toyota Gazoo Racing в Индианаполисе. Киану выступит за рулём машины Eagles Canyon Racing powered by Fast Track под номером 92. Заезды будут проходить в субботу и воскресенье, 5 и 6 октября. Автомобиль будет окрашен в красно-чёрные цвета.

Канадский актёр является заядлым поклонником автоспорта. Ривз был ведущим четырёхсерийного документального фильма «Браун: Невероятная история Формулы-1» и на протяжении многих лет был почётным гостем в паддоках Формулы-1, MotoGP и IndyCar.

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