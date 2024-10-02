Штайнер: Ферстаппен будет в «Мерседесе» в 2026 году

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказал предположение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес» в 2026 году.

«Мне видится, что он окажется в «Мерседесе». У него есть варианты. Но я вижу его в «Мерседесе» в 2026 году», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Новости о возможном уходе Ферстаппена из «Ред Булл» стали появляться после скандала с руководителем команды Кристианом Хорнером, которого обвиняли в неподобающем поведении по отношении к одной из сотрудниц. Позже Кристиан был оправдан. Также сообщалось, что нидерландец выражал недовольство уходом из гоночного коллектива некоторых специалистов.

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