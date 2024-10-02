«Твоя броня становится всё тоньше и тоньше». Штайнер предупредил Хорнера

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер поделился мнением о руководителе «Ред Булл» Кристиане Хорнере. Австрийская команда столкнулась с трудностями по ходу сезона и в настоящий момент находится на втором месте в Кубке конструкторов. Недавно австрийскую команду обошёл «Макларен».

«Когда постоянно выигрываешь, всё нормально. Но когда перестаёшь побеждать, становишься уязвимым. Твоя броня становится всё тоньше и тоньше. И если будет выпущено больше пуль, на каком-то этапе будет трудно защититься», – сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

Ранее Штайнер высказал предположение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может перейти в «Мерседес» в 2026 году.

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