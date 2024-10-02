Сейвуд пожаловался на грубые оскорбления и угрозы со стороны фанатов Переса

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Джо Сейвуд рассказал, что столкнулся с грубой критикой и оскорблениями со стороны фанатов мексиканского гонщика «Ред Булл» Серхио Переса. Ранее Сейвуд поделился слухом, согласно которому Перес может завершить карьеру. Сам Серхио позже это опроверг.

«Формула-1 ценит мексиканских болельщиков за их страсть. Эту энергию нельзя не почувствовать на трассе в Мехико, и это здорово. Но некоторые фанаты заходят слишком далеко. В последней заметке я написал некоторые статистические данные, показывающие, что дела у Переса идут не очень хорошо, и упомянул слухи, которые циркулировали в Сингапуре, что он может завершить карьеру, чтобы избежать позорного увольнения.

Я не говорил, что слухи правдивы. Я только обратил внимание, что они были. Из имеющейся у меня статистики я могу судить, что не многие из оскорблённых фанатов читают этот блог. Там написано не по-испански, так зачем им это? Однако были некоторые, кто исказил (или неправильно понял) написанное и подстрекал людей совершать нападки на меня.

Чтобы дать вам представление о масштабах злоупотреблений, сегодня мы заблокировали тысячного человека с момента той заметки несколько дней назад. Большинство из них были откровенно грубы. Меня обвиняли в самых разных грехах, угрожали, а какой-то бумажный тигр даже поместил моё лицо на надгробие.

Я довольно закалён к оскорблениям в интернете. Видал и похуже. Но масштабы злоупотреблений в этом случае были поразительными. Одной из многих вещей, в которых меня обвиняли, был расизм. Я не ненавижу мексиканцев. Я не ненавижу ни одну нацию. Будь я на месте Переса, мне было бы стыдно иметь таких фанатов», — написал Сейвуд на своём официальном сайте.

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