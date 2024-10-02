Штайнер — о Расселле: если уйдёт Ферстаппен, Хорнеру понадобится лучший

Бывший руководитель «Хааса», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер прокомментировал недавние слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера о британском пилоте «Мерседеса» Джордже Расселле. Ранее Хорнер подтверждал, что австрийская команда держит в уме возможность подписания контракта с Расселлом.

«Мы не боимся брать людей со стороны. У Джорджа Расселла заканчивается контракт в конце следующего года. Было бы глупо не принимать это во внимание», — говорил Хорнер.

«Конечно, сейчас происходит много всего. Но дыма без огня не бывает. Кристиану понадобится лучший пилот, если Макс уйдёт. И Джордж, несомненно, один из таких», — сказал Штайнер в подкасте Red Flags.

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