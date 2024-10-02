«Мерседес» отреагировал на слова Хорнера о переходе более 200 сотрудников в «Ред Булл»

Пресс-служба немецкой команды Формулы-1 «Мерседес» прокомментировала недавние слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера. Ранее тот заявил, что гоночному коллективу из Австрии якобы удалось переманить у «Мерседеса» более 200 сотрудников.

«Мы определённо не можем подтвердить точность этого заявления. Да, сотрудники «Мерседеса» переходили в «Ред Булл», но речь не идёт о 200 человек. За последние пять лет число таких людей выражается двузначным числом, при этом некоторые уже вернулись», — приводит заявление «Мерседеса» издание GPblog.

В настоящий момент «Мерседес» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 329 очков. «Ред Булл» располагается на второй позиции (475).

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