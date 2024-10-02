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В США угнанную Ferrari нашли с помощью забытых наушников

В США угнанную Ferrari нашли с помощью забытых наушников
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Полиция города Уотербери в штате Коннектикут сообщила о задержании угонщиков, которые в конце сентября украли Ferrari 812 GTS стоимостью около $ 575 тыс. При этом, как сообщает издание AppleInsider, обнаружить автомобиль и задержать злоумышленников удалось благодаря наушникам AirPods, которые владелец Ferrari оставил в машине.

Угнанная Ferrari 812 GTS

Угнанная Ferrari 812 GTS

Фото: Полиция города Уотербери

Автомобиль был украден 16 сентября в другом городе Коннектикута — Гринвиче. Благодаря функции геолокации правоохранительным органам удалось обнаружить машину на заправке в Уотербери. Когда полицейские прибыли на место нахождения машины, злоумышленник бросил машину и сбежал, но оставил в салоне свой смартфон, по которому и был вскоре идентифицирован.

Выяснилось, что Ferrari угнал 22-летний Дион Шонттен, который ранее не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов и до этого был задержан в за рулём угнанной Acura. Шонттен и его подельник арестованы.

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