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Леклер — о Хэмилтоне: всегда считал, что напарником по команде должен быть лучший

Леклер — о Хэмилтоне: всегда считал, что напарником по команде должен быть лучший
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о предстоящем переходе в «Скудерию» гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Британец присоединится к итальянской команде в следующем сезоне Формулы-1.

«Я не хотел иметь в напарниках гонщика номер два. Всегда считал, что гораздо лучше, чтобы напарником по команде был лучший. За время карьеры у меня были очень и очень быстрые товарищи по команде, которые подталкивали меня вперёд. Вместе с Льюисом я также многому научусь», — приводит слова Леклера The Race.

Ранее Шарль признался, что не знает ни одного слабого места Хэмилтона.

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