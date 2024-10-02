Леклер ответил, чем нынешние болиды Формулы-1 отличаются от всех предыдущих

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о борьбе в этом сезоне Формулы-1. По мнению Леклера, она стала настолько плотной из-за нынешних болидов.

«Машины этого поколения намного сложнее понять. Малейшая деталь может оказывать существенное влияние, и это имеет большое значение на трассе. И тот факт, что борьба сейчас такая плотная, означает, что за малейшую ошибку приходится платить гораздо большую цену по сравнению с предыдущими поколениями автомобилей», – приводит слова Леклера издание The Race.

В настоящий момент Леклер занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В его активе 245 очков. Лидером является гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 331 балл.

Шарль Леклер показал свою уникальную Ferrari Daytona SP3: