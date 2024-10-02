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Джеки Стюарт: Гран-при Великобритании показал, что у Хэмилтона остались талант и навыки

Джеки Стюарт: Гран-при Великобритании показал, что у Хэмилтона остались талант и навыки
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Трёхкратный чемпион мира британец Джеки Стюарт высказался о предстоящем переходе соотечественника Льюиса Хэмилтона в «Феррари» и его конкурентоспособности.

«Я был несколько удивлён, ему почти 40 лет, и он переходит в команду [«Феррари], недавно ставшую очень конкурентоспособной.

Сейчас ему будет сложнее, чем в 25, 30 лет. Однако у него по-прежнему есть навыки и талант. Сейчас это очевидно, и пример тому – Гран-при Великобритании. Переход в «Феррари» необычен, и когда-то ему придётся завершить гоночную карьеру. Он считает, что момент ещё не настал, и я его понимаю», — приводит слова Стюарта издание Racingnews365.

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