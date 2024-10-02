Босс австралийской серии Supercars высказался о планах на Даниэля Риккардо

Руководитель австралийской серии Supercars Шейн Ховард выразил заинтересованность в переходе гонщика Даниэля Риккардо. Ранее пилот был уволен из команды Формулы-1 «РБ».

«Хотели бы мы увидеть Даниэля в нашей серии? 100%. Думаю, все приветствовали бы Даниэля с распростёртыми объятиями. Это было бы просто грандиозно. Он действительно невероятный гонщик и невероятная личность. Болельщики любят его. Представьте, что он будет гоняться в Батерсте! Это было бы очень круто. В подходящее время мы свяжемся с его стороной. Очевидно, что у него много дел, и мы уважаем это», — приводит слова Ховарда Speedcafe со ссылкой на News Corp.

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Даниэль Риккардо показал дизайн шлема в стиле кленового сиропа: