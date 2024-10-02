Менеджер Михаэля Шумахера отреагировал на слухи о его присутствии на свадьбе дочери

Вилли Вебер, бывший менеджер семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера, прокомментировал слухи о появлении прославленного гонщика на свадьбе дочери Джины.

«Меня не приглашали на свадьбу, но я бы и не отправился, сейчас у меня проблемы со здоровьем. Я бы не хотел лететь на Майорку.

Михаэль был одним из моих лучших друзей. Он был мне как сын, которого у меня никогда не было. Никто не знает, в каком состоянии он находится сегодня, поэтому я ничего не буду говорить об этом.

Свадьба Джины навевает воспоминания. К сожалению… Я вспоминаю о моих успехах с Михаэлем, наших целях и победах. Я помню его таким, каким он был. И, вероятно, мы больше не увидимся», — приводит слова Вебера Bild.