Шарль Леклер оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 в следующем сезоне

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне, а также оценил свои шансы стать чемпионом Формулы-1 в следующем году.

«Сейчас мы видим значительный прогресс. Нам просто нужно время, чтобы сделать машину лушче. Означает ли это, что в следующем году я смогу завоевать титул чемпиона? Да, так и есть. Вот это будет заголовок!» — приводит слова Леклера The Race.

В настоящий момент Шарль занимает третье место в общем зачёте пилотов Формулы-1. В активе монегаска 245 очков. Лидером является представитель «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 331 балл.

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