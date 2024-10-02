Mercedes-AMG с двигателем от машины Ф-1 побил собственный рекорд «Нордшляйфе»

Немецкий пилот Маро Энгель за рулём гиперкара Mercedes-AMG One проехал круг по 20,8-километровой «Северной петле» «Нюрбургринга» за 6.29,090, побив предыдущий рекорд трассы для серийных машин более чем на пять секунд. Более того, Mercedes-AMG One стал первым дорожным автомобилем, который проехал «Нордшляйфе» быстрее чем за шесть с половиной минут.

Mercedes-AMG One на «Нюрбургринге» Фото: Mercedes-Benz

«Два года назад погодные условия не были идеальными, на некоторых секциях были лужи, так что мы знали, что способны проехать быстрее и хотели доказать это. Сегодня мы наконец смогли полностью раскрыть потенциал AMG One. Большое спасибо всей команде — пилотировать эту машину было честью и удовольствием», — приводит слова Маро Энгеля пресс-релиз Mercedes-Benz.

Маро Энгель за рулём Mercedes-AMG One Фото: Mercedes-Benz

Гиперкар Mercedes-AMG One представлен в 2022 году. У машины гибридная силовая установка, созданная на базе турбогибридного 1,6-литрового V6 от машины Формулы-1 2015 года. Силовая установка дополнена элементами MGU-H и MGU-k и в способна развивать 782 кВт (1063 л. с.). Максимальная скорость автомобиля — 352 км/ч, а до 100 км/ч он разгоняется за 2,9 секунды. Один из таких автомобилей принадлежит Нико Росбергу.

Mercedes-AMG One на «Нюрбургринге» Фото: Mercedes-Benz

Напомним, абсолютный рекорд 20,8-километровой «Северной петли» принадлежит модифицированному спортпрототипу Porsche 919 Hybrid EVO, на котором Тимо Бернхард в 2018 году проехал круг за 5.19,546.