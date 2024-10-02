Ферстаппен отпраздновал день рождения за рулём «Феррари» в Муджелло

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен был замечен на домашнем тестовом автодроме «Феррари» в Муджелло, где погонял за рулём «Феррари» 296 GT3. Об этом сообщает GP Blog.

Сообщается, что Ферстаппен таким образом решил отпраздновать свой день рождения. Трёхкратный чемпион Формулы-1 арендовал трассу в Муджелло, которая имеет систему искусственного орошения. Но под конец дня и так пошёл сильный дождь, и Макс проехал по мокрой трассе несколько кругов.

После 18 этапов Формулы-1 сезона-2024 в личном зачёте чемпионата по-прежнему уверенно лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, он опережает Ландо Норриса на 52 очка. В Кубке конструкторов продолжает лидировать «Макларен», опережающий в командном зачёте австрийский гоночный коллектив «Ред Булл» на 41 очко.