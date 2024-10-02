Джордж Расселл ответил, как относится к конфликту Ферстаппена и ФИА

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл ответил, как относится к конфликту трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена и Международной автомобильной федерации (ФИА). Напомним, ранее ФИА оштрафовала голландца за нецензурную лексику на пресс-конференции.

«Определённо, не хочется лишать пилотов неприкрытых эмоций. Это ключевой момент в нашем спорте. Что же касается пресс-конференций, то есть смыл поднимать вопрос о том, чтобы мы высказывались корректно. По радио, очевидно, хочется иметь возможность выражаться так, как считаешь нужным», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее о ситуации между Ферстаппеном и ФИА высказался глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.