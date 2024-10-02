Карлос Сайнс потренировался в Монако с лучшим велогонщиком мира

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс провёл велотренировку в Монако с чемпионом мира Тадеем Погачаром.

«Празднуем чемпионский титул Тадея Погачара», — написал Сайнс у себя в соцсетях.

Словенец Тадей Погачар стал всего лишь третьим человеком, завоевавшим «Тройную корону» в велоспорте в один год. Она включает в себя победы в многодневках «Тур де Франс», «Джиро д'Италия» и титул чемпиона мира.

На чемпионате мира – 2024, который проходил в Цюрихе (Швейцария) с 22 по 29 сентября, Погачар выиграл групповую гонку, оторвавшись от основного пелотона за 100 км до финиша, прорвавшись через 16 гонщиков, а затем уйдя в одиночку примерно за 50 км до финиша.

Карлос Сайнс проводит последний сезон в «Феррари», со следующего года он будет выступать за «Уильямс».