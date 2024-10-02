Алонсо: когда находишься в центре внимания, нужно вести себя правильно

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо заявил, что гонщики должны признать, что являются примером для остальных и вести себя соответственно, даже если им этого не хочется.

«Гонщики и спортсмены в целом несут ответственность перед болельщиками. Вы являетесь образцом для подражания для многих людей, поэтому должны вести себя правильно. Вы должны быть образцом для подражания, когда вы этого хотите, а когда вы этого не хотите, вы всё равно должны это делать. Когда вы хотите сказать что-то неправильное, нужно держать себя в руках и быть политкорректным.

То же самое и с тренировками. Когда у вас такой день, что не хочется тренироваться, вы всё равно должны это делать. Потому что у вас есть ответственность перед вашими болельщиками и людьми, которые верят в вас.

Я часто встречаю фанатов, которые всегда говорят: «Ты меня вдохновляешь, ты никогда не сдаёшься, ты боец». Такие вещи напоминают тебе самому, что есть много людей, которые следят за тобой и за тем, как ты подходишь к таким вещам. Поэтому когда ты находишься в центре внимания общественности, тебе нужно вести себя правильно», — приводит слова Алонсо Race Fans.

Напомним, Международная автомобильная федерация ранее обязала Макса Ферстаппена провести некие общественные работы за мат на официальной пресс-конференции перед этапом в Сингапуре.