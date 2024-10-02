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Пиастри: должна быть разумная причина, чтобы я пропустил Норриса

Пиастри: должна быть разумная причина, чтобы я пропустил Норриса
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри настаивает, что у его напарника Ландо Норриса нет карт-бланша в отношении командной тактики на оставшуюся часть сезона-2024 и что он поможет ему только в том случае, если это будет иметь смысл.

«Команда хочет выиграть оба зачёта чемпионата. Если у вас есть такая возможность, нельзя её упустить.
Если думать только о себе, то мне не нравятся командные приказы. Ни одному гонщику это не нравится. Для самоутверждения вы хотите показать, что именно вы самый быстрый гонщик на трассе. Тем не менее я помогу Ландо в финальных гонках, если меня попросят. У него более реальные шансы выиграть чемпионат.

Но это не карт-бланш. Должна быть разумная причина, чтобы я его пропустил. Мы хотим выиграть и Кубок конструкторов, и, если я пожертвую своей гонкой, чтобы помочь Ландо, это не поможет нам достичь этой цели. Мы будем решать это индивидуально в каждом конкретном случае», — приводит слова Пиастри Planet F1.

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