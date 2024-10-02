Вильнёв: если Норрис не станет чемпионом, это будет вина «Макларена»

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1997 года Жак Вильнёв заявил, что, если Ландо Норрис не сможет завоевать в этом году чемпионский титул, это будет виной «Макларена», а не британского гонщика.

«Ландо нужно немного больше, чтобы стать более конкурентоспособным, но нас ждёт весёлый конец сезона. Макс и Ландо будут очень близки.

Макс изменил свой подход. Он не пытается выиграть каждую гонку, а просто набирает очки. Это доказывает его зрелость. Чемпионат важнее, чем победы в отдельных гонках. Он знает, что «Макларен» не принимает тех сложных решений, которые должен, и это ему на руку. Если Ландо не станет чемпионом, это будет вина «Макларена», а не его самого.

В Венгрии они проявили слабость, не отдав приоритет Норрису, но мы не знаем, что записано в контракте Оскара. Мы не знаем, что Марк Уэббер, его менеджер, умудрился вписать в его контракт. Он умный парень. И он всегда был не в фаворитах в «Ред Булл», даже когда обыгрывал [Себастьяна] Феттеля. Феттель всегда имел преимущество. Я уверен, что он не позволит этой истории повториться с Оскаром.

В Монце «Макларен» должен был делать дубль. Они потеряли очки, и этого не должно было случиться», — приводит слова Вильнёва RacingNews365.