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Формула-1 заключила 10-летнее соглашение с новым крупным спонсором

Формула-1 заключила 10-летнее соглашение с новым крупным спонсором
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У Формулы-1 появился ещё один крупный спонсор в лице люксового гиганта LVMH. Формула-1 и LVMH подписали 10-летнее соглашение, в рамках которого владелец нескольких известных брендов — Louis Vuitton, Moet Hennessy и TAG Heuer — начиная с сезона 2025 года станет партнёром «королевы автоспорта».

Moet Hennessy был одним из спонсоров возрождённого Гран-при Лас-Вегаса, в то время как TAG Heuer, как известно, ранее вёл переговоры о замене Rolex в качестве официального хронометриста Ф-1. Этот бренд является давним спонсором Гран-при Монако и команды «Ред Булл».

Таким образом, на призовых подиумах Формулы-1 пилоты будут праздновать с шампанским Moet, а не FERRARI как сейчас, а TAG Heuer снова станет официальным хронометристом.

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