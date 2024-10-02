Джеки Стюарт рассказал, почему в своё время отказал «Феррари»

Трёхкратный чемпион Формулы-1 (1969, 1971, 1973) Джеки Стюарт рассказал, как был близок к переходу в легендарную итальянскую команду «Феррари», но отказался от сделки.

«Вряд ли какой-либо другой бренд, если можно так выразиться, в Формуле-1 имел такую же преемственность на протяжении столь долгого времени, как «Феррари».

Я намеревался выступать за «Феррари», но мне пришлось сказать им, что это больше не целесообразно, поскольку в то время, когда мистер Феррари ещё был при делах, изменения происходили почти каждый день. Поэтому я так и не поехал за «Феррари».

Но когда я посещал их, я был ошеломлён. Это было так впечатляюще. Дух этого места был потрясающим. Итальянцы — замечательные люди, они объясняют всё очень подробно и со страстью, и я уверен, что Льюис [Хэмилтон] испытал то же самое», — приводит слова Стюарта Crash.

Напомним, Льюис Хэмилтон со следующего года будет выступать за «Феррари».