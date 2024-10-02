Комиссия Формулы-1 не приняла проект «спринта новичков», в котором участвовали бы только молодые пилоты и потенциальные новички чемпионата и который мог бы состояться по окончании нынешнего сезона в Абу-Даби.

Идея в целом получила поддержку, но из-за сроков и организационных моментов её решили отложить на будущее. Всемирный Совет по автоспорту вернётся к обсуждению этой идеи в следующем году.

Ранее сообщалось, что ФИА, Формула-1 и спортивные директора команд собирались обсудить детали проведения спринтерской гонки для молодых пилотов.

Постсезонные тесты в Абу-Даби пройдут 10 декабря. Команды выставят на них по две машины, одна из которых предназначена исключительно для того, чтобы дать молодым гонщикам время на трассе. Предварительный план состоял в том, чтобы в какой-то момент организовать квалификацию с участием 10 новичков, а в конце дня провести для них спринтерскую гонку.