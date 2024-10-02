Хорнер: приходят молодые голодные ребята и просто гонят на полную

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер комплиментарно высказался о новом поколении гонщиков Формулы-1.

«В этом году было несколько сюрпризов. Мне сейчас очень сложно оценивать результаты гонок Формулы-2, потому что, если посмотреть на работу Оливера Бермана, когда он сел в Саудовской Аравии за руль «Феррари» на одной из самых сложных трасс в календаре, он выглядел словно ветеран. С другой стороны, совсем недавно он сделал то же самое рядом с таким крутым напарником, как Нико Хюлькенберг.

Франко Колапинто стал полной неожиданностью, потому что его практически не замечали в Формуле-2. Никто даже не говорил о нём. Он запрыгнул в машину «Уильямса» и в этих нескольких гонках выступил на отлично.

Означает ли это, что Исак Хаджар, который всех их обыгрывал, сделает ещё один шаг вперед? Пока мы не дадим этим ребятам шанс, мы не узнаем. Приходят молодые голодные ребята и просто гонят на полную. Именно это мы видим по всем этим юниорам, которые сейчас на подходе: они хорошо подготовлены, хорошо выступают в гонках, понимают, как беречь шины. Берман, Колапинто и другие проделывают потрясающую работу», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.