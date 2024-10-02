«Результат 10 лет плохого управления». Бывший топ-менеджер — о закрытии проекта в Вири

Бруно Модюи, отвечавший за проект двигателей «Рено» для Формулы-1 с 1981 по 1999 год, высказался о решении французского автоконцерна отказаться от разработки в Вири-Шатийоне двигателей для Ф-1 на 2026 год.

«Я ожидал этого на 99%. Это было решено ещё в августе. Это очень прискорбно и печально для всей истории Вири. Ничего удивительно, это является результатом 10 лет плохого управления, плохих результатов и поставок только одной команде.

Сейчас нет смысла продолжать. Нам говорят, что двигатель 2026 года был бы хорошим, но никаких подтверждений этому мы не видели. Мы не можем использовать это как аргумент, чтобы продолжать. Того, что было сделано в последние годы, недостаточно. И в этом виноваты все. Важны только результаты, а если результатов нет, то всё сложно. Становилось всё хуже и хуже.

Нужно остановить это. Закрытие программы трагично и печально. Нужно было делать больше, а не ждать и довольствоваться плохими результатами», — приводит слова Модюи L'Equipe.