Хилл раскритиковал «Ред Булл» за то, как они обставили уход Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1, чемпион 1996 года Деймон Хилл раскритиковал «Ред Булл» за то, как они обставили уход Даниэля Риккардо. Британец считает, что Риккардо заслужил более тёплого расставания с командой.

«Любому спортсмену тяжело смириться с таким [давлением]. Это было больше похоже на слухи, но в итоге оказалось правдой.

В «Ред Булл» могли бы сказать: «Послушайте, все об этом говорят, мы знаем, что это произойдёт. Это последняя гонка Даниэля. Если вы хотите попрощаться и пожелать ему удачи, то сейчас самое время. Вместо этого всё получилось немного смазанным», — приводит слова Хилла GP Blog.

Напомним, на Гран-при Сингапура Даниэль Риккардо провёл свою последнюю гонку в составе «РБ» и, видимо, в Формуле-1 в целом.