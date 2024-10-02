Марко объяснил, почему об уходе Риккардо было объявлено так поздно

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко рассказал, по какой причине об уходе Даниэля Риккардо из «РБ» было объявлено так поздно.

«Об уходе Риккардо было объявлено только после окончания гоночного уикенда в Сингапуре по веским причинам, связанным с коммерческими соглашениями. Его самого проинформировали заблаговременно, и, как он сам сказал, он с этим смирился.

Ему дали второй шанс, который никто другой ему не дал бы. И это было сделано с условием, что возвращение в «Ред Булл» станет возможным, если будут результаты. «РБ» всегда подразумевался только как промежуточная остановка. Но он лишь дважды показал необходимые результаты, один раз он стал четвёртым в спринтерской гонке в Майами и в прошлом году в Мексике. Кроме того, у него не было скорости и стабильности. Результаты, которые оправдали бы его переход в «Ред Булл», отсутствовали», — написал Марко в своей колонке для Speedweek.