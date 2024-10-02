Майк Крак: больше нет простой гонки за прижимной силой, как это было раньше

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак считает, что можно добиться существенного прогресса и в рамках нынешнего регламента. В пример он привёл команды «Макларен» и «Мерседес».

«Мы пристально следим за «Маклареном». Если сравнить темп и увидеть, когда они сделали шаг вперёд, сопоставить это с заявленными обновлениями, то можно увидеть некоторую корреляцию. Например, обновление в Зандворте, там было что-то немного улучшено в одном месте, немного – в другом. Вы видите, насколько прекрасными и сложными стали эти машины, поэтому я думаю, было бы глупо не обращать на это внимание.

В начале сезона в первых гонках мы были на одном уровне с «Мерседесом», а затем они стали выигрывать гонки. Так что можно добиться существенного прогресса и в рамках нынешнего регламента. Просто нужно сделать стабильную машину. Нет простой гонки за прижимной силой, как это было раньше. Что стало действительно сложнее, так это достижение хорошего баланса и правильной нагрузки машины по осям», — приводит слова Крака Motorsport.