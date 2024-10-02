Джордж Расселл завершил двухдневные тесты дождевых шин «Пирелли»

Во французском Маньи-Куре завершились двухдневные тесты дождевых шин «Пирелли» для 2025 года. Об этом сообщает GP Blog.

В первый день на трассе за рулём «Мерседеса» работал Мик Шумахер. Однако во вторник было слишком дождливо даже для дождевых шин, и немец проехал всего 29 кругов, толком не собрав полезных данных. Его лучшее время составило 1.39,720.

В среду Джордж Расселл проделал больший объём работы. Боевой пилот «Мерседеса» проехал 85 кругов, и, как сообщается, собрал необходимые данные для итальянского поставщика шин.

Расселл ездил и на промежуточных, и на полностью дождевых шинах. В общей сложности он проехал 374,9 километра и показал лучшее время круга 1.28,428.

На следующей неделе, во вторник и среду, запланированы ещё два тестовых дня. Они пройдут в Муджелло. Там будут работать три команды: «Ред Булл» и «Феррари» будут тестировать шины для следующего сезона, а «Макларен» — для 2026 года.