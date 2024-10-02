«Он «объезжает» проблемы». Хорнер сравнил Ферстаппена с Шумахером

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о гоночных качествах своего пилота Макса Ферстаппена, которые также демонстрировал семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

«Думаю, что благодаря своей беспрецедентной способности «объезжать» проблемы Макс смог с ними справиться. Это напоминает то, как Михаэль Шумахер пилотировал машину в 1990-х, он тоже мог управлять своим болидом лучше, чем кто-либо другой, в то время как другие с ним боролись.

У Макса есть эта способность – он просто «объезжает» проблемы стороной. Но из-за этого мы лишь в Монце заметили масштабы наших проблем. Там мы увидели, насколько нарушена связь между передней и задней осями. И цифры, которые мы ожидали увидеть на трассе, были далеки от наших симуляций», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.