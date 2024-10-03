«Не очень приятно». Масса — о шутке Риккардо про Пике и машину безопасности

Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса прокомментировал шутку уже бывшего гонщика «РБ» Даниэля Риккардо, что в Сингапуре ему нужно удачное появление машины безопасности, чтобы пробиться наверх.

«Я понимаю, что это всё шутки. Но, возможно, это была не очень хорошая шутка. Шутить о чём-то неприемлемом для спорта не так уж и приятно.

Но меня там не было, я не слышал его точных слов и понимаю, что он шутил. Но это точно плохая шутка, и, конечно, нехорошо, что тогда это случилось со мной», — приводит слова Массы Motorsport-Total.

Напомним, на Гран-при Сингапура – 2008 команда «Рено» подстроила аварию Нельсиньо Пике, чтобы Фернандо Алонсо смог одержать победу. В той гонке Масса столкнулся с проблемами на пит-стопе, сошёл, и во многом из-за этого упустил победу в чемпионате.