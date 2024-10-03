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Сайнс выразил готовность помочь Леклеру в борьбе за титул

Сайнс выразил готовность помочь Леклеру в борьбе за титул
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс дал понять, что, если команда попросит его отдать позицию своему напарнику Шарлю Леклеру, чтобы помочь ему в борьбе за титул, он готов это сделать. При этом испанец сомневается, что, учитывая большое отставание монегаска от лидеров чемпионата, такой приказ последует.

«Нет, ничего такого у нас не обсуждалось. Думаю, если посмотреть на цифры и всё остальное, то [отставание] всё еще довольно велико, и нам нужно просто подождать и посмотреть на развитие ситуации. Но если команда однажды попросит меня сделать это, я всегда был командным игроком, и я сделаю это», — приводит слова Сайнса F1i.

Шарль Леклер на данный момент уступает лидеру чемпионата Максу Ферстаппену 86 очков, который, в свою очередь, опережает Ландо Норриса на 52 очка.

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