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«Обогащаются за счёт команд». Участники подали на NASCAR в суд, обвинив в эксплуатации

«Обогащаются за счёт команд». Участники подали на NASCAR в суд, обвинив в эксплуатации
Пилоты 23XI Racing на этапе NASCAR Cup Series
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Команды 23XI Racing и Front Row Motorsport подали в федеральный суд Северной Каорлины иск к Национальной ассоциации гонок сток-каров (NASCAR), обвинив её в создании монополии и использовании антиконкурентных средств для обогащения её руководства в лице семьи Франс. На этот шаг команды пошли на фоне разногласий, возникших в ходе переговоров с NASCAR о продлении так называемого «чартерного соглашения».

«В данном случае речь идёт о незаконной монополизации высшей лиги гонок сток-каров семьёй Франс, которая обогащается за счёт команд, спонсоров и прав на телетрансляции, — говорится в исковом заявлении. — В отличие от многих профессиональных лиг, включая НФЛ и НБА, NASCAR в частном порядке управляется семьёй Франс. В результате экономической эксплуатации даже наиболее ценные команды NASCAR не имеют возможности стабильно выступать. Из 19 команд, получивших чартеры в 2016 году, лишь восемь продолжают участие в чемпионате. Одна из покинувших чемпионат команд — Furniture Row Motorsports — вынуждена была это сделать лишь через один сезон после победы в NASCAR Cup Series».

По словам представителей истцов, руководство NASCAR сознательно создавало монополию, приобретая автодромы и заключая с командами индивидуальные соглашения. Как утверждают 23XI Racing и Front Row Motorsports, участников чемпионата вынуждали подписывать «чартерные соглашения» (своего рода аналог «Договора согласия» Формулы-1 в NASCAR) на невыгодных условиях. Кроме того, в предложенном командам соглашении есть пункт о запрете выступлений в гонках, проводимых вне юрисдикции NASCAR, а также запрет на какие-либо обвинения ассоциации в нарушении антимонопольных правил.

Исковое заявление было подано в суд на фоне отказа 23XI Racing и Front Row Motorsports подписать новое «чартерное соглашение», крайний срок подписания которого подошёл в начале сентября. Известно, что остальные команды приняли соглашение, но, по словам представителей 23XI Racing, сделали это под давлением.

Напомним, что одним из владельцев 23XI Racing является легендарный баскетболист Майкл Джордан.

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