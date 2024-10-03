Болид Формулы-1 сразился с дрифт-каром, машиной для ралли-кросса и гоночным пикапом

Компания Red Bull устроила необычную гонку с участием болида Формулы-1, дрифт-кара, машины для ралли-кросса и пикапа для гонок по бездорожью класса Pro4. Для заездов была создана специальная трасса, которую участники должны были проходить по разным конфигурациям, раскрывая возможности своей техники. Видео состязания опубликовано на YouTube-канале Red Bull.

Первым трассу проехал австриец Патрик Фризахер на «Ред Булл» RB7, которая в 2011 году принесла Себастьяну Феттелю второй титул чемпиона мира. Фризахер показал время 1.20,36. Следующим на трассу выехал Майк Уиддетт по прозвищу «Бешеный Майк». Он пилотировал новейший 1000-сильный дрифт-кар McLaren P1, созданный ателье Lanzante. Уиддет боком проехал всю трассу и показал время 1.21,40.

Затем настал черёд Скотта Спида, который после ухода из Формулы-1 выступал в том числе в ралли-кроссе и в этих заездах пилотировал Subaru WRX STI. Часть трассы Спид проехал по грунтовым срезкам и на финише опередил Уиддета со временем 1.20,56, однако оказался медленнее Фризахера.

Последним на трассу вышел Эндрю Карлсон на пикапе класса Pro4 американского первенства Championship Off-Road. Карлсон проехал по самой короткой, но проходящей по наиболее сложному покрытию версии трассы и сумел опередить машину Формулы-1, показав время 1.20,23.

Завершились заезды гонкой четырёх машин в реальном времени, и в ней победу одержал дрифтер Майк Уиддетт, приехавший к финишу быстрее Эндрю Карлсона.

Отметим, что ранее на YouTube-канале carwow было опубликовано видео дрэг-битвы болида «Ред Булл» Формулы-1 сезона-2012 года с Bugati Veyron и Porsche 918 Spyder.