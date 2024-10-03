Президент ФИА бен Сулайем раскритиковал британские СМИ

Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем поддержал Эдриана Ньюи, обвинившего ранее британские СМИ в предвзятом отношении к Максу Ферстаппену. При этом президент ФИА настаивает, что британские СМИ относятся несправедливо и к нему самому.

«Я уважаю Макса [Ферстаппена], потому что и сам гонщик. Я был чемпионом и уважаю победителей. Вижу, что он получил свою долю [предвзятого обращения], но давайте поговорим обо мне. Если вы посмотрите на британские СМИ и на то, что они со мной сделали… Они нападают на меня. И разве мне всё равно? Нет. Почему? Чего они добиваются? Они добиваются продаж и просмотров. Конечно, это так.

Но у них нет власти надо мной и над ФИА. При всём уважении к британским СМИ или любым другим СМИ, у них нет права голоса. Мы независимая, демократическая федерация. Меня избрали делегаты со всего мира. Власть у Генеральной Ассамблеи, а не у них. И знаете что? Можем ли мы просто прекратить этот бред, вернуться к делам и делать что-то для спорта, я спрашиваю. Если они [СМИ] не хотят этого — их дело. Но жизнь продолжается. Знаете, что они со мной сделали? Они сделали меня сильнее. Теперь я осторожнее и мудрее. И у меня есть поддержка [членов ФИА]. И если и когда они решат, что пришло время сменить меня, это будет их выбор», — приводит слова бен Сулайема Autosport.