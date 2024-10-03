Хорнер: в 2014-м Риккардо очень быстро одолел Феттеля

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Даниэлю Риккардо с возрастом стало сложнее адаптироваться к более сложной технике Формулы-1.

«Когда вы попадаете в Формулу-1, на вас наваливается огромный объём информации, потому что все анализируют, насколько сильно вы нажимаете на тормоз, где именно вы тормозите, когда вы тормозите, ваш стиль, вашу позицию, энергию, с которой вы нагружаете шины, — все эти элементы. Итак, вы получаете все эти сигналы. То, что вы обычно находите у молодого парня — а Даниэль был именно таким, когда сел в нашу машину рядом с Себастьяном Феттелем, — молодые парни, они, похоже, просто обладают способностью очень быстро адаптироваться.

Возможно, потому что они не обременены предубеждениями, какой должна быть машина, они просто адаптируются и пилотируют её быстро. Именно так сделал Даниэль в 2014-м. Мы тогда перешли с V8 на V6, и машина в том году имела совсем другие характеристики, она стала немного более нервной на входе [в повороты]. В 2014 году он очень быстро одолел Феттеля и справился с этой задачей лучше, чем Себ. Дэн выиграл три гонки в том году — в Спа, Венгрии и Монреале.

Возможно, по мере того как их карьера становится всё более продолжительной, они уже не так сильны в пилотировании не очень хороших машин, машин с недостатками, потому что они всегда сравнивают их с лучшими машинами, которые у них были ранее», — сказал Хорнер в подкасте F1 Nation.