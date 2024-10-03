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Вильнёв посоветовал Алонсо помогать Строллу, чтобы поскорее получить хорошую машину

Вильнёв посоветовал Алонсо помогать Строллу, чтобы поскорее получить хорошую машину
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Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв считает, что Фернандо Алонсо должен продержаться в «Астон Мартин» до того момента, пока Эдриан Ньюи не построит побеждающую машину, а для этого испанскому гонщику следует помогать своему напарнику канадцу Лэнсу Строллу.

«Если что, машина следующего года не будет машиной Эдриана Ньюи. Поэтому сейчас для Фернандо главное — продержаться достаточно долго, чтобы получить побеждающую машину. Этого не сделаешь, опережая Стролла на секунду за круг.

Часть работы Фернандо заключается в том, чтобы помочь Лэнсу стать лучше, помочь команде достичь этой цели, не для того чтобы Фернандо стал чемпионом, а для того чтобы «Астон Мартин» стал чемпионом. Именно поэтому Ньюи присоединился к команде», — приводит слова Вильнёва Marca.

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