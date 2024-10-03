«Удивлён, что Тото сразу не выгнал его». Хорнер – о визите Риккардо в боксы «Мерседеса»

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер вспомнил дерзкий трюк Даниэля Риккардо с телекамерой, который он проделал в боксах «Мерседеса» на Гран-при Италии 2017 года. Во время задержки заездов из-за дождя Риккардо взял у оператора FOM телекамеру и вошел в боксы «Мерседеса», сняв крупным планом тормозные воздуховоды доминирующей машины W07. Затем Дэн снял довольных механиков «Мерседеса» и обменялся с ними поднятыми вверх большими пальцами.

«Однажды Дэн отобрал камеру у одного из операторов Формулы-1 и зашел в боксы «Мерседеса» — неслыханно! Я удивлён, что Тото [Вольф] не выгнал его сразу, пока он разглядывал их тормозные воздуховоды и всё то, что нас интересовало.

Он хороший певец, хороший музыкант и никогда не стесняется пробовать себя в чем-то. Даниэль — просто блестящий персонаж. Он блестящий человек. Он освещает комнату, когда входит в неё, у него такая заразительная улыбка. Нам так и не удалось заключить с ним сделку по зубной пасте! Мы очень старались.

Самым отвратительным занятием было пить шампанское из его потного ботинка, но он сделал это своей фишкой и убедил людей пить шампанское из его потного ботинка.

Я надеюсь, он останется в спорте, и мы ясно дали понять, что хотим, чтобы он остался послом команды», — рассказал Хорнер в подкасте F1 Nation.